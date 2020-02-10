Аалы Карашев, депутат ЖК от фракции СДПК: «Мы не можем воспользоваться своими возможностями с тех пор, как стали членами ЕАЭС»

Все больше людей говорят: «Обновилось 70% правительство, но дело не сдвинулось с места.

Пускай правительство уйдет в отставку»…

— Правительство работает уже второй год. За два года состав сменился на 70%. Поэтому критики много. Но есть и развитие. Правильно же, когда уходят не справлявшиеся руководители и приходят те, кто способен работать. Я не могу поддержать мнения о том, что правительство должно уйти, так как оно обновилось на 70%. Потому что каждого руководителя нужно оценивать в зависимости от его работы. Пускай по итогам года выяснят – справился человек с работой или нет. Если не справился – пускай уходит.

— Правительство предлагает автоматически лишать гражданства тех людей, которые получили гражданство другой страны. Каково ваше мнение?

— Закон у нас не допускает двойное гражданство. Все должно быть в рамках закона. К нам еще не поступил законопроект со стороны правительства. Если поступит – рассмотрим. Более 800 тысяч наших граждан являются мигрантами на чужбине. Что будет, если мы лишим всех их гражданства? Это важный и актуальный вопрос. Нужно рассмотреть вопрос под разными углами, а потом принять решение.

— Аалы Азимович, вы сообщили, что снизились наши показатели экспорта в Россию. Почему? Вы выяснили причину?

— Прошло пять лет с тех пор, как Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза. В связи с этим возникают разговоры: «Никакой пользы мы не увидели? Стоило ли вообще вступать?» Я бы сказал – это не так. Нам нужно критиковать не то, что мы стали членами ЕАЭС, а то что не можем воспользоваться своими возможностями в рамках экономического союза. Правительство не может проделать толковую работу в этом направлении. В ЕАЭС есть многочисленные возможности. Начиная от продажи сельскохозяйственной продукции, заканчивая сбытом текстильной, швейной продукции… Да, я проанализировал. По итогам 11 месяцев по официальной статистике наш экспорт в ЕАЭС сократился на 3-4%, в том числе в Россию – на 22,7%. Это тревожный звоночек для нас. Искал причину и наткнулся на электроламповый завод Майлы-Суу, завязанный на экспорте. В прошлом году показатели экспорта этого завода снизились на 50%. Правительство могло бы оказать помощь этому заводу и создать условия для работы. Если не ошибаюсь, сбыт швейной промышленности у нас сократился на 48%. Правительству нужно уточнить и поработать над тем, чтобы поднять показатели экспорта. По сравнению с прошлым годом, показатели денежных переводов наших мигрантов снизились на 10%. Нужно проанализировать – почему. Возможно причина в этом. Когда сокращается наш экспорт, сокращаются и денежные переводы. Россия ввела ограничение, по которой нельзя переводить больше 150 тысяч рублей. Может поэтому показатели падают. Но это не единственная причина.

— Как вы думаете, какую работу нужно проделать в этом направлении?

— Мы же можем работать с регионами России. Например, с Якутией, Чукоткой, Тюменской областью. Если заключим прямое соглашение с ними, например, если будет гарантия, что Якутия закупит 10 тысяч тонн лука и 100 тысяч тонн чеснока, то это было бы хорошо для наших крестьян. Министерству сельского хозяйства следует над этим поработать.

— Бывало, что наши города или области дружили с их городами и областями. Но все это остается формальностью.

— Вы правы, частенько это остается на бумаге. Едут делегации, гостят 2-3 дня, возвращаются. А результат какой? Была ли реальная выгода? Порка переходить к экономическим соглашениям, которые будут работать. К промышленной кооперации. Надо напрямую работать с их заводами, открывать наши филиалы. Это и есть потенциал.

— До этого вице-премьер-министр Жениш Разаков отвечал за сотрудничество с ЕАЭС. Недавно глава правительства сообщил, что эта обязанность теперь возлагается на вице-премьера по экономике Эркина Асрандиева. Даст ли что-либо такое изменение?

— По данному вопросу я выступал полтора месяца назад на заседании правительства. «Мы не можем воспользоваться своими возможностями в ЕАЭС. Вице-премьер по силовым структурам курирует вопросы по ЕАЭС. Он будет работать над экономикой или над вопросами границы и правоохранительных органов?» — жестко высказался я. Мы сдаем свои позиции. Надо их защищать. Глава правительства заявил, что с ЕАЭС будет вести работу вице-премьер, отвечающий за экономику. По-моему, это правильное решение. Потому что создается полноценные условия для того, чтобы вице-премьер-министр вел одностороннюю, системную, целенаправленную деятельность. Конечно, я не говорю, что он свернет горы. Но время покажет. Но Эркин Асрандиев – человек опытный, работал в Российско-Кыргызском фонде развития и знает, как поддерживать международные отношения. По профессии он экономист. Надеюсь, что вольется в работу. На него возлагается большая ответственность, поэтому он обязан стараться.

Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 1, 2