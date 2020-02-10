Мамбетжунус Абылов, экс-посол: «США вынесли серьезное предупреждение нашей власти»

— Мамбетжунус Абылович, как вы относитесь к визовым ограничениям, которые ввели США в отношении нас?

— Здесь есть два фактора. Первое, мы сами проявили халатность. Американцы указали на кыргызский паспорт в качестве аргумента. Их аргумент обоснован. Потому что предыдущие власти продавали паспорт Кыргызстана куда хотели. Не имеющие к нам отношения люди имели кыргызские паспорта. За границей они будут считаться гражданами Кыргызстана, если у них на руках кыргызский паспорт. Такие паспорта могут попасть в руки контрабандистов или террористов. Есть страны, граждан которым запрещен въезд в США. И граждане этих стран покупают кыргызские паспорта и въезжают туда. Поэтому они крайне культурно говорят нам: «Вы это не остановите, пока не внедрите биометрические данные. Пока что мы ограничиваем грин-карты и иммиграционные визы». Этим они не запрещают въезд кыргызстанцам. Наши граждане могут отправляться в США по рабочей, туристической, студенческой визе. Поэтому нет какой-либо дискриминации для кыргызстанцев. Вот так это надо понимать.

— Как вы думаете, насколько затянется такая мера?

— Если мы не прекратим продавать паспорта, то можем оказаться в худшем положении. Это серьезное предупреждение нашей власти. Нужно наладить работу Государственной регистрационной службы. На недавнем заседании Совета безопасности президент упрекнул представителей прокуратуры и суда за то, что они отпустили Насирбека Алмаматова. Бывшая глава ГРС Алина Шаикова сейчас находится в бегах, так как была причастна к сомнительным тендерам. Вот настолько плохи дела в ГРС. Когда человек заболевает, он иногда не пьет лекарство, надеясь, что все само пройдет. А без паспорта ты никуда выехать не сможешь. Идешь, платишь сколько просят, чтобы получить. Понимая это, они превратили паспорт в бизнес. Сколько раз у нас меняли паспорта? Каждая замена – это деньги. Саймаити и прочие – люди, которые купили кыргызские паспорта. В СМИ писали о задержании группы китайцев с кыргызскими паспортами. Почему наше правительство не принимает меры? Меня это удивляет. Паспорт – это юридический документ, удостоверение. ГРС распродает паспорта. Это не прекратится, пока не примут жесткие меры, не будет сурового наказания. Поэтому я правильно воспринимаю меры, принятые США. Хотя это ударит по имиджу Кыргызстана, помешает нашим гражданам работать и заниматься бизнесом. Посол США в Кыргызстане – опытный дипломат, он культурно и деликатно информировал обо всем наш МИД.

— Мол, думайте сами?

— Да. Он сказал: «Мы пошли на это из-за вашего паспорта». Не более.

Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 6