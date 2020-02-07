Глава правительства четко ответил на вопросы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев затронул ряд острых вопросов, отвечая на вопросы депутатов на заседании Жогорку Кенеша.

Аэропорты не будут приватизированы, они передаются под внешнее управление

Глава правительства отметил, что в 2019 году была выбрана Международная финансовая корпорация, которая в настоящее время занимается разработкой модели дальнейшего развития аэропортов. Данная работа проводится экспертами на безвозмездной основе.

«В модели развития аэропортов будут указаны параметры, каков объем инвестиций, налоги и другие вопросы. Данная модель будет представлена Жогорку Кенешу на рассмотрение, далее будет выбрана компания, которой можно отдать аэропорты во внешнее управление, аэропорты не будут приватизированы. Это мировая практика», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Государственные интересы должны быть превыше всего

«По проекту строительства логистического центра в селе Ат-Баши нами проводится соответствующая разъяснительная работа среди местного населения. Именно после встреч с местными жителями мы с уверенностью можем говорить, что население Ат-Башинского района выступает за открытие данного логистического комплекса. Молодежь сегодня хочет работать и иметь постоянный заработок. В отрицательном русле эту тему муссируют порядка 20-30 человек. Люди, не знающие деталей проекта, следуют их призывам. Поэтому я призываю вас, депутаты, при возможности тоже проводить встречи с населением и объяснять насколько важен этот проект для нашей экономики», — сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что инвестор, который вкладывает в этот проект 280 млн долл США, является субъектом СЭЗ «Нарын» и будет вести деятельность в рамках соответствующего закона.

«Речь идет о том, что будет создано 15 тысяч рабочих мест. В областной администрации уже начали набор лиц, желающих работать в этом центре. Даже если, скажем, будут работать 10 тысяч наших граждан и получать в среднем по 15 тысяч сомов, то только на оплату заработной платы будет выделяться 150 млн сомов. Разве это плохо? 17 лет говорят о строительстве подобного центра, но до сих пор не реализовали идею, которая принесет немалую прибыль и для страны», — подчеркнул глава правительства.

По мнению премьер-министра, строительство логистического центра даст импульс развитию таких направлений, как привлечение инвестиций, создание производства, развитие транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы.

Фискализация – поддержка открытой экономики

Глава правительства отметил, что фискализация непростой вопрос, требующий больших усилий.

«Фискализация означает, что мы должны поддержать предпринимателей, которые работают в соответствии с законодательством. Это борьба с контрабандой, контрафактом, теневой экономикой. Нужно приложить большие усилия. Нас должен поддержать бизнес, население. Это должна быть всенародная акция поддержать чистую прозрачную экономику. Мы намерены провести планомерную, тщательную работу в соответствии с законодательством, чтобы наша экономика работала в правильном русле», — сказал он.

По словам премьер-министра, в стране есть законы по предоставлению льгот на 22 млрд сомов, где много статей, где поддерживается лоббирование – целая отрасль не платит таможенные пошлины, налоги.

Будет застрахован транспорт, находящийся в государственной и муниципальной собственности. В отношении пассажирского транспорта и других видов транспорта, которым пользуется население, введение ОСАГО будет отсрочено.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №9 от 07.02.2020 / стр. 3