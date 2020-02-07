Председатели сельских кенешей будут получать базовый оклад

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу деятельности органов местного самоуправления и подписал постановление правительства Кыргызской Республики,

согласно которому утвержден перечень должностей в сельских кенешах, замещаемых на оплачиваемой основе, то есть для председателей сельских кенешей с населением более 20 тысяч человек учреждается фиксированный месячный базовый оклад.

Кроме того, согласно подписанному главой правительства документу, учреждается оплачиваемая должность ответственного секретаря для обеспечения деятельности сельских кенешей с населением более 6 тысяч человек. Заработные платы начнут выплачиваться для председателей местных кенешей с 1 июля 2020 года.

В ходе совещания были обсуждены текущие результаты деятельности Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики, а также приоритетные направления работы на ближайшее время. Особое внимание было уделено реализации мер по сокращению числа дотационных сельских управ. Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев доложил о мерах по созданию условий для устойчивого развития системы местного самоуправления в целях достижения экономического роста и благосостояния населения.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №9 от 07.02.2020 / стр. 3