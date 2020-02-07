Трамп: «Такого не случалось переживать ни одному президенту»

Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал результаты голосования в сенате по вопросу о его отстранении от должности.

Сенаторы накануне большинством голосов оправдали Трампа по обоим обвинениям, выдвинутым против него в палате представителей.

Выступая в Белом Доме перед своими сторонниками, Трамп назвал процесс импичмента против него «злом» и делом «грязных полицейских», «лжецов» и «стукачей». По словам Трампа, то, что ему пришлось пережить во время обсуждения вопроса об импичменте, «не случалось переживать ни одному президенту». «Мы прошли сквозь ад», — добавил Трамп, вновь заявил, что не допустил никакого нарушения закона по отношению к Украине и к своему сопернику Джо Байдену.

Трамп поблагодарил своих «друзей»-республиканцев за поддержку, которую они ему оказали.

Кроме демократов, инициаторов импичмента, он подверг критике бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он также сказал, что сожалеет о поступке сенатора Митта Ромни — единственного республиканца, который голосовал за отстранение Трампа от должности.

Президент вновь обвинил демократов в том, что они все три года после прихода Трампа в Белый Дом стремились отстранить его от власти.

Ранее в четверг Трамп поднял тему импичмента на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Он показал залу первую полосу газеты USA Today со своим фото и заголовком «Оправдан». Он назвал инициаторов импичмента «нечестными людьми»: «Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны», – сказал он.

Трампа обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию конгресса. Сенат проголосовал за оправдание Трампа в соотношении 52:48 по первой статье импичмента и 53:47 — по второй.

Трамп стал третьим президентом в истории США, подвергнутым импичменту — и третьим, оправданным в сенате.

Общественное мнение по вопросу об импичменте разделилось примерно пополам. К концу процесса, однако, начал наблюдаться некоторый рост рейтинга Трампа. Сторонники республиканцев считают, что импичмент был ошибкой демократов, и оправдание в сенате поможет президенту в борьбе за Белый Дом в ноябре нынешнего года.

Источник: Азаттык