Прокурорами внесено 331 представление на необоснованные решения судов

За 2019 год органами прокуратуры внесено 331 представление на необоснованные решения судов, из них 146 удовлетворено, 128 оставлено без удовлетворения, остальные на стадии рассмотрения.
Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Как отмечается, одной из основных задач органов прокуратуры является обращение в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц.
Так, за прошлый год прокурорами направлено в суды 998 исковых заявлений на сумму почти 40 млн сомов, из числа рассмотренных удовлетворено 343 иска на сумму 27 млн 743 тыс. сомов, из них более 1,3 млн сом возмещено наличными в казну, остальная сумма возмещена в натуральном виде с возвращением имущества в государственную и муниципальную собственность.
Также сообщается, что выросло количество судебных разбирательств по гражданским и административным делам с участием прокуроров. В 2019 году во всех судебных инстанциях прокурорами рассмотрено более 5 тыс. дел.
Источник: Кабар
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