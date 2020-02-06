Ур-ре! Азизбек Турсунбаев проснулся…

В парламенте есть такой «хороший» депутат, зовут которого Азизбек Турсунбаев.

«Хорош» он в том, что за эти пять лет никого не критиковал, ни с кем не ругался, никому не мешал, сидел тихо. Нажимал кнопку в нужное время. Не писал законы.

Он почувствовал, что перед выборами ему нужно пошевелиться, поднять зад с кресла. На недавнем заседании парламента он жестко раскритиковал тех, кто добывает золото в Терек-Сае, Чаткале, Ала-Буке в Джалал-Абадской области, особенно упрекнул тех, кто не контролирует золотодобычу. Он был так эмоционален, что захотелось тотчас за него проголосовать.

А на деле это ложь, шоу, спектакль. Куда все эти пять лет смотрел депутат, который «переживал» за народ перед объективом камеры? Золотодобыча осуществляется не первый год. Почему все эти годы он не выступил с таким громким заявлением? Почему не поставил вопрос ребром?

К слову, он работал на должности губернатора Джалал-Абадской области. Почему тогда не урегулировал вопрос с золотодобычей? Почему он не навел порядок среди компаний и не поднимал вопрос о сохранении золота и экологии? По некоторым данным, когда Турсунбаев правил Джалал-Абадом, он не сидел на рабочем месте, отдыхал, за пределами области. Не проделал какую-либо работу. Просто занимал кресло и подчиненные зачастую не могли его найти, чтобы он поставил подпись. Так он относился к государственной, народной миссии. Это его не интересовало.

С приближением выборов он выставил себя молодцем, поднимающим актуальные проблемы, начал «переживать» по поводу горнодобывающей отрасли. Увидевшие это называют его артистом. Турсунбаев за все эти годы привык к тому, что сидит на кресле, является депутатом, хотя не приносит пользу Кыргызстану. Могли бы проверить – сколько денег государство потратило на него. Если ежегодно государство тратит на депутата 6 млн сомов, то можно посчитать, какую «пользу принес» государству Турсунбаев. Сидел в двух созывах, это 10 лет, значит, получается 60 млн сомов. А принес ли пользу стране хотя бы на шесть миллионов этот Турсунбаев? Вот в чем вопрос, родственник.

Уж лучше бы в Кыргызстане не было таких депутатов, богачей, как Турсунбаев, тех, кто только на словах хорош.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №3 от 06.02.2020 / стр. 13