Алишер Мамасалиев, экс-депутат: «Нужно сменить большинство кадров, трудящихся в правительстве»

— Господин Алишер, намерены сменить некоторых членов правительства.

Эркин Асрандиев становится вице-премьер-министром, Замирбек Аскаров собирается стать министром чрезвычайных ситуаций. Значит, будет меньше критики в адрес правительства со стороны общественности?

— Замирбека Аскарова, к сожалению, не знаю. А вот Эркина Асрандиева хорошо знаю. Опытный, знающий свое дело специалист. Я считаю, что такие специалисты должны работать в сегодняшнем правительстве. Но никто не гарантирует, что после назначения этих господ ситуация в правительстве сразу изменится. Потому что нужно сменить большинство кадров в действующем правительстве, а не 1-2.

— Правительство пошло на перестановку кадров, чтобы избежать отставки?

— Если весной изменится политическая обстановка в стране, правительство уйдет в отставку. Но я думаю, что правительство снимет с должности многих членов правительства и попытается удержаться во власти. Потому что после выборов все равно будет сформирована новая парламентская коалиция, которая назначит нового премьер-министра и сформирует новый состав правительства.

— Но ведь в большинстве случаев перестановка кадров ничего не дает.

— То, что от перестановки кадров сумма не меняется, я могу назвать своеобразной политической тактикой…

— Мы упрекаем правительство в халатности. Возымеет ли эффект на работу правительства то, что министры поменяются местами?

— Уровень этого правительства мы все знаем. Оно слабое. Как я выше говорил, судьба этого правительства будет очевидна в марте. Они доживут до марта или до выборов. Даже если сейчас пойти на радикальные меры, отправить в отставку правительства и назначить новое, то новое правительство проработает только до парламентских выборов. Это надо учитывать.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 05.02.2020 / стр. 5