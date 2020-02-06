МИД критикуют за слабую внешнюю политику Кыргызстана

За последнюю неделю усилилась критика по поводу позиции Кыргызстана во внешней политике, в адрес Министерства иностранных дел.

Поводом послужило два случая. Во-первых, США ввели визовые ограничения для граждан Кыргызстана. Согласно распоряжению президента Дональда Трампа, кыргызстанцам запрещено выдавать иммиграционные визы. США это объяснили тем, что страна не соответствует американским стандартам безопасности и не выполняет обязанности по обмену информацией. Кыргызское государство пополнило список из 13 стран мира, гражданам которых запрещено жить и работать на территории США. В этом списке фигурируют Южная Корея, Сирия, Ливия, Иран, ряд африканских стран.

Министерство иностранных дел Кыргызстана раскритиковало это ограничение США. «Кыргызское государство – активный участник в вопросах обеспечения международной безопасности. Это решение США мы восприняли как нежелание США вести двухстороннее сотрудничество. Оно серьезно повлияло на кыргызско-американские отношения», - сообщили из министерства.

Гражданское общество считает, что Кыргызское государство имеет слабую позицию во внешней политике, доказательством чего могут послужить визовые ограничения со стороны США. Многие убеждены, что МИД может пойти на переговоры с США и снять это ограничение. Эксперты тоже убеждены, что виноваты здесь не США, а кыргызская сторона.

Второе событие – госсекретарь США Майк Помпео посетил Казахстан и Узбекистан, но не заглянул в Кыргызстан. В свое время Кыргызстан считался островком демократии в Центральной Азии, СШИ и Европа в первую очередь уделяли внимание Кыргызстану. То, что Помпео не заехал в Кыргызстан, расценивается как утрата демократической особенности Кыргызским государством.

Источник: газета «Супер-Инфо» №901 от 06.02.2020 / стр. 4