Анэс Зарифьян: Почему раньше было хорошо? Потому что сегодня хреново

Заслуженный деятель культуры КР рассказал, почему независимый Кыргызстан не смог стать демократией

При выборе концепции развития Кыргызстану следует опираться на собственные интересы. Об этом напомнил на круглом столе «Демократический социализм – Евразийский выбор» декан медицинского факультета КРСУ, заслуженный деятель культуры КР, поэт и философ Анэс Зарифьян.

Говоря о евразийстве, которое обсудили накануне на круглом столе, он отметил, что эта идеология, в отличие от многих других концепций, предполагает сохранение своих обычаев, традиций и ментальности. Лучшее, что было в прошлом, нужно сохранить, а не «сбрасывать с корабля истории».

Но есть у идеи евразийства и недостатки. По мнению Зарифьяна, противопоставление евразийской и западной цивилизаций – это лишний элемент, который только мешает впитывать лучшее, что накопил мировой опыт.

- Мы можем входить или не входить в любые союзы, но думать должны о своей стране, - подчеркнул ученый. – Говорят, что у нас нет нефти и газа, но есть счастливые страны и без нефти. Евреи смеются: «Только наш Моше мог 40 лет ходить по пустыне и найти именно то место, где нет ни нефти, ни газа, ни питьевой воды». Но они создали государство и без нефти. Потому что была идея, но не противопоставляющая себя другим мировым, а направленная на создание собственного государства.

По мнению декана, опасность несет в себе и такой элемент как идеократическое государство. Такими были и нацистская Германия, и Италия Бенито Муссолини. Один из рисков – мифологизация, которая чревата большими разрушениями в случае краха.

- Я очень боюсь ярлыков и схем, - признался философ. – Когда мне говорят о великом Советском Союзе, я помню ложь, фальшь и партократию в его последние годы. И почему никто не отвечает мне, когда я спрашиваю: когда этот великий и могучий разваливался, кто из вас вышел с протестами? Почему начали рвать партийные билеты и мгновенно мимикрировать?

Анэс Зарифьян напомнил, что не оправдавший надежд «развитый социализм» стал одним из ряда себе подобных: военный, развитый, НЭП. Но и пришедший ему на смену капитализм не смог стать приемлемой системой для построения счастливого государства. Так об этом сказал поэт:

С горбачевским акцентом

Взялись мы перед концом

За построй социализма

С человеческим лицом.

А потом решили твердо

Строить свой капитализм,

Но с такой бандитской мордой,

Что иссяк весь оптимизм.

Но в чем была ошибка? Почему внезапно свалившаяся на Кыргызстан «демократия» дала осечку? Философ объяснил ошибку многих строителей «новой жизни».

- А кто начал перестраивать нашу страну? – рассуждает он. - У нас были люди с опытом жизни в демократических системах? Нет, у нас был Аскар Акаевич, простой толковый советский ученый, который вырос в условиях этой страны, этой идеологии. Я помню его завкафедрой, профессором, работником ЦК. Как он себе это представлял, так и пытался строить. Собрал вокруг себя своих аспирантов. И чего нового вы ожидали, когда условно секретарь райкома стал называться вице-премьером? Что мы сразу станем Швейцарией?

А поскольку методы и принципы руководства не изменились, то сохранилась и упадочная система, которая привела к развалу СССР. Позже наступило и осознание этого, но облегчения, по словам Зарифьяна, это не принесло:

- Схватились за многопартийность, - продолжил он. – У нас 300 партий. Кто о них знает, за исключением двух-трех? Да и те построены по принципу лидерства. Исчезает лидер – исчезает партия. А что, разве они не строились по принципу семейственности, клановости, дружбы, приятельства? Потом сработали кошельки. И все руководство страдало одним и тем же: создать карманную партию. Акаев через это прошел (к сожалению, оказался не таким демократом, каким представлялся нам), Бакиев (если Акаев растлевал народ, то Бакиев уже насиловал). При Атамбаеве парламент окончательно добили, а последующее вы сами знаете. Так мы создали систему политической коррупции.

И эта коррупция, по словам философа, глубоко проникла во все сферы общественной жизни, заменив собой остальное. Поэтому тонкие идеалистические концепции не сработают: нужен четкий, приближенный к жизни план.

- Во-первых, нас не услышат, а во-вторых, не поймут, - говорит ученый. - Поговорите со студентами: кто-нибудь слышал это слово – евразийство? Они вообще ничего не знают ни про социализм, ни про капитализм. Но зато они знают про могучую коррупционную составляющую, которая сегодня сопровождает детей с пеленок. Только вчера я говорил им: почему вы зарываетесь в систему этих коррупционных взаимоотношений, а потом просите меня вам помочь? Они ответили: это же рынок. Они понимают куплю-продажу оценок как рыночные отношения! Абитуриенты спрашивают студентов, какая кафедра легче «разводится». И это наше будущее! До чего мы докатились?

Анэс Зарифьян признал: наша страна не сумела сохранить лучшее от советской системы, отбросив дурное. Хорошее и плохое только перемешалось, а потенциал остался нереализованным.

Декан согласен с доктором исторических наук, профессором Тынчболотом Джуманалиевым, который говорит, что наша страна упустила возможность построить демократическое государство сразу после обретения независимости. Кыргызстан мог бы достичь большего, уверен он.

Однако ученый убежден, что наша страна отнюдь не стоит на краю пропасти:

- Древность, кыргызы в составе Российской империи… А как быть со странами, о которых еще 40-50 лет назад никто не слышал, но которые сейчас относят к категории «азиатских драконов»? – задал он вопрос.

Но мечтая стать «драконом» или внушая эту мечту другим, некоторые политики озвучивают идею «возвращения к традициям», то есть к прошлому. Но это равносильно попытке идти вперед, развернув голову на 180 градусов, говорит Зарифьян.

- Почему раньше было хорошо? Потому что сегодня хреново, - объясняет он. – Дело вот в чем: если народ Брунея хочет жить со своим султаном, если у них есть министерство счастья, и они счастливы, то какого фига мы должны навязывать им парламент? Пусть живут со своим султаном. Но если мы решили пойти по более европейскому пути, то давайте дело до ума доводить. Вот и все.

Источник: VESTI.KG