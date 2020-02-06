Депутат ЖК: В мэрии Бишкека появились добрый и злой полицейский

Евгения Строкова просит правоохранительные органы изучить деятельность вице-мэра столицы Мирлана Амантурова, который оскорбляет всех и вся

В мэрии Бишкека появились добрый и злой полицейский в лице градоначальника и вице-мэра. Об этом на заседании парламента заявила депутат Евгения Строкова.

- Сегодня хочу поведать о ролевой игре «государство в государстве» мэрии Бишкека, которая называется «добрый и злой полицейский», - отметила она. -

Мэр столицы Азиз Суракматов - добрый полицейский, который делает вид, что не знает, что его вице-мэр Мирлан Амантуров является злым полицейским.

По словам народной избранницы, Амантуров оскорбляет сотрудников муниципалитета во время совещаний.

- Амантуров на своих планерках оскорбляет всех и вся, не стесняясь в выражениях, - подчеркнула Строкова. - Сократил заработную плату своим ведомствам до мизера. Это и МП «Тазалык», и «Бишкекзеленхоз». Кроме того, до сих пор не выплатил гонорар архитектору Смирнову. Шлейф его беспредела тянется со времен, когда он возглавлял «Бишкекасфальтсервис». Когда-то у этой организации был асфальтовый завод. Амантуров сказочным образом его прихватизировал.

Парламентарий обратилась к правоохранительным органам с просьбой изучить деятельность вице-мэра.

- Его фирмы с завидным постоянством выигрывают тендер на строительство дорог, - указала Строкова. - Сейчас то же самое происходит при строительстве парка им. Алиева. Убедительно прошу соответствующие органы заняться его деятельностью с 2007 года по сегодняшний день и отследить, а также остановить черный и жадный след. А доброго Суракматова попрошу не вмешиваться в работу следственных и судебных органов.

Отметим, в соцсетях кыргызстанцы критикуют вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова после его заявления о зарплате в МП «Тазалык».

Ответ пресс-секретаря «Тазалыка» Жибек Каракеевой чиновнику вызвал шквал критики в адрес Амантурова.

Источник: Vesti.kg