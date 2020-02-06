Генпрокуратура еще раз объяснила, почему Садыра Жапарова нельзя освободить условно-досрочно

Кроме того, заключенный экс-депутат ЖК не подлежит переводу в колонию-поселение

Генпрокуратура объяснила, что осужденный Садыр Жапаров не подлежит переводу в колонию-поселение или на условно-досрочное освобождение в соответствии с УК КР и УПК КР в редакции от 2017 года.

Согласно требованиям вышеуказанных законов, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицу, осужденному за совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации, а также не подлежат переводу в колонию-поселение осужденные за совершение преступлений в составе организованной группы или преступной организации.

Напомним, Садыр Жапаров в 2017 году приговорен Первомайским районным судом Бишкека к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Преступление совершено им при особо опасном рецидиве.

Бишкекский горсуд и Верховный суд оставили в силе приговор первой инстанции.

В связи с вступлением в силу новых законов уголовное дело Садыра Жапарова было пересмотрено, и постановлением Верховного суда в апреле 2019 года вышеотмеченные судебные акты приведены в соответствие с новым Уголовным Кодексом. Жапарову по ч. 2 ст. 43, п. 1, 2 ч. 2 ст. 244 УК КР "Захват заложников, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья" назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Из приговора исключен п. 3 ч. 3 ст. 16 УК КР. В остальной части судебные акты оставлены без изменений.

Источник: vesti.kg