Абдылдаев постарел…

Почему-то в последнее время не может проявить активность в качестве депутата Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев, который на протяжении долгого времени находился в политике, накопил большой опыт благодаря образованности, не рвался на должности, как другие, был стабилен.

А ведь в отличие от многих депутатов, он выделялся тем, что находил огрехи и недостатки в рассматриваемых законах, был объективен. Создается ощущение, что теперь власть и правительство ему не по зубам. То ли ему надоело повторяться, то ли он сожалеет о том, что стал депутатом ЖК от партии «Бир Бол», вслед за «коррупционерами», в общем причина пока неясна. Абдылдаев может и не принять участие в следующих выборах. В возрасте он. Тяжело находиться в политике в 67. Пришло время нянчиться с внуками, читать интересные книги, писать мемуары.

Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 3