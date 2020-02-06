За ЛДПК стоит Америка?

В прошлое воскресенье депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, бывший заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, политолог Сейтек Качкынбай провели презентацию Либерал-демократической партии Кыргызстана.

Эта тройка сообщила, что их поддерживает молодежь и простой люд, что на выборы они идут, не располагая денежными средствами. По их словам, расходы на выборы они будут погашать благодаря пожертвованиям народа и желающие могут перечислить деньги через «Элсом». Они поделились и амбициозными планами, заявив: «В 2023 году наша партия выдвинет кандидата в президенты». Многие не верят в то, что за ними никто не стоит. Если одни считают, что их тайно финансирует Раим-миллион, то другие СМИ публикуют фотоснимки, на которых Жанар встречается с американскими чиновниками. В общем, народ следит за каждым их движением. Сейчас ни от кого ничего не утаишь…

Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 2