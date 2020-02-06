Азербайджан готов инвестировать в экономику Кыргызстана

Сегодня, 5 февраля, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Чынгыза Айдарбекова, прибывшего в Баку с рабочим визитом.

Об этом сообщил департамент информации МИД КР.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено вопросам предстоящего осенью текущего года первого официального визита президента Азербайджанской Республики И. Алиева в Кыргызскую Республику.

Ильхам Алиев отметил, что благодаря усилиям президента Сооронбая Жээнбекова, кыргызско-азербайджанские отношения выходят на качественно новый уровень. Jн выразил готовность азербайджанской стороны инвестировать в экономику Кыргызской Республики.

Подчеркнута важность скорейшей реализации проекта строительства Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы в Бишкекt, которые станут символом дружбы и братства двух стран, а также возобновления прямого авиарейса между столицами.

Источник: maralfm.kg