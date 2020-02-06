В Москве от остановки сердца скончался Айдар Акаев

Несколькими днями ранее умер племянник первого президента Кыргызстана

В Москве скончался сын бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева - Айдар.

Как сообщили Vesti.kg собственные источники, прошлой ночью у 44-летнего Айдара Акаева случился сердечный приступ, в результате которого произошла остановка сердца.

Вместе с тем, по сообщениям отечественных СМИ, несколькими днями ранее от продолжительной болезни умер племянник бывшего президента Кубан Акаев. Он был сыном брата Аскара Акаева - Чилтена.

Кубана Акаева похоронили накануне в Кеминском районе.

Источник: VESTI.KG