Бакыт Торобаев: Не мучает ли правительство наш народ?

Депутат раскритиковал кабмин в свете проблем на границах и сложностей с визами в США
Депутат ЖК Бакыт Торобаев заявил, что правительство работает «спустя рукава». На заседании парламента он сообщил, что фракция «Онугуу-Прогресс» изучила ситуацию на пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе.
- Там действительно есть проблемы и коррупция, - сказал Торобаев. - Правительство заявило, что на границе наша продукция пропускается беспрепятственно. Мы же были свидетелями того, что груз нашего предпринимателя стоял там 20 дней. Бизнесмены терпят убытки.
Кроме того, парламентарий затронул тему запрета на въезд в США гражданам Кыргызстана.
- США ввели ограничения на въезд для наших граждан, потому что правительство зарекомендовало себя не с лучшей стороны, - сказал Торобаев. - Тогда как президенты встречаются и решают проблемы границ, члены правительства сидят в кабинете и обсуждают это на картах. Не мучает ли правительство наш народ? Такое ощущение, будто они работают спустя рукава. А в стране такая ситуация.
Источник: Vesti.kg
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