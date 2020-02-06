Кубаталиев стал руководителем «КТ Мобайла»

Решением правления государственной компании «Кыргызтелеком» 29 января директором ОсОО «КТ Мобайл» стал Мирлан Кубаталиев.

Кубаталиев до этого был главой коммерческого департамента упомянутой компании. Бывший руководитель компании Мураталы Жакыпов был освобожден от должности по собственному желанию.

В мае 2019 года в стране разразился скандал, была даже создана депутатская комиссия. Несмотря на это, оператор «КТ Мобайл» при государственном предприятии «Кыргызтелеком» заработал в августе. Оператор мобильной связи под брендом «Салам» с 15 августа начал продавать SIM-карты, тем не менее абонентов у него очень мало. Это предприятие было создано как конкурент «Мегакома». В свое время в это дело вмешался свояк главы правительства, из-за чего поднялась шумиха.

Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 2