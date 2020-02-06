Текебаев считает, что электорат других партий в его руках

В своем последнем интервью Омурбек Текебаев заявил, что на предстоящих парламентских выборах электорат находящегося за решеткой СДПК Атамбаева и партия «Республика» беглого Бабанова склонится в сторону «Ата Мекена».

Чиркешович такими «предсказаниями» пытается любыми способами набрать избирателей для «Ата Мекена». Очевидно, он уверен в том, что заработал себе авторитет, отсидев за решеткой. Но жизненные реалии другие. Напротив, в последнее время все больше людей убегают из «Ата Мекена». Если Текебаев неспособен остановить своих сопартийцев и единомышленников, то как он завоюет электорат других партий? В общем, это противоречит логике…

Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 2