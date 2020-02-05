Отстранен от должности супруг депутата

Совет Федерации профсоюзов на своем заседании отстранил от должности председателя организации Мирбека Асанакунова.
До этого свыше 100 человек вышли на митинг в городе Бишкеке против руководителя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова. По их словам, глава федерации незаконно использовал членские взносы, не по цели использовал находящиеся на балансе федерации заведения отдыха. Участники акции потребовали его отстранения от должности.
Мирбек Асанакунов был избран председателем федерация профсоюзов 16 января 2017 года. До того он был депутатом парламента от партии СДПК, губернатором Иссык-Кульской области. Является супругом депутата Жогорку Кенеша Гульжан Молдобековой.
Источник: fakt.kg
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