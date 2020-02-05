Подсудимый рассказал, как он убил брата Аиды Саляновой

В Первомайском районном суде Бишкека 5 февраля продолжился судебный процесс по убийству Улана Салянова — брата бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой. Об этом сообщает Akipress.org

Ранее один из обвиняемых Эрмек Осмонкулов отказался от своего адвоката. Он сослался на недоверие к нему. В связи с чем процесс был отложен.

Сегодня на суде Осмонкулов рассказал об убийстве Салянова. В начале он сделал заявление, что отказывается от показаний, которые он дал в ходе следствия.

«Почему?» — спросил судья Марат Сыдыков.

«Меня избивали и вынудили дать такие показания», — ответил он.

Государственный обвинитель уточнил, откуда подсудимый взял пистолет Макарова. Осмонкулов сообщил, что оружие ему дал парень по имени Маке.

«Кто такой Маке?» — спросил прокурор.

«Мы с ним ходили в Кок-Жар», — сказал он.

«На улицу Достоевского?» — уточнил судья.

Он ответил утвердительно. Гособвинитель попросил рассказать поподробнее, что произошло 6 ноября 2017 года.

«Я встретился с Маке и его другом в тот день и мы поехали в Кок-Жар», — сказал Осмонкулов.

«Еще раз скажите, кто вам дал пистолет?» — спросил прокурор.

«6 ноября пистолет дал мне Маке», — ответил он.

В свою очередь прокурор напомнил, что на следствии Осмонкулов заявил, что оружие ему дал другой обвиняемый Асанэмир Абыкулов.

«Меня два дня избивали, не слушали меня, поэтому я назвал его фамилию», — сказал Осмонкулов.

«Хорошо, расскажите, что было в тот день?» — продолжил прокурор.

«Мне Маке должен был $3000. Он позвонил и сказал, чтобы я приехал в Кок-Жар. Я приехал на место. Там был Маке и его друг. Маке сказал, что ему один человек, проживающий в Кок-Жаре, должен денег. Предложил сходить и забрать долг. Мы подошли к дому, произошла ссора. У меня был в руках пистолет, его кто-то пытался выхватить и я нечаянно выстрелил», — рассказал Осмонкулов.

«Дважды?» — уточнил прокурор.

«Ну да», — сказал он.

По его словам, после произошедшего они уехали в «Аламедин-1», а пистолет он отдал мужчине, с которым отбывал срок в колонии-поселении.

6 ноября 2017 года в дежурную часть поступила информация о разбойном нападении, совершенном в селе Кок-Жар Аламединского района. Примерно в 1:30 несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом У.Салянова. По предварительным данным, неизвестные произвели два выстрела из огнестрельного оружия в У.Салянова и скрылись с места происшествия. Потерпевший от полученных ран скончался после доставления в территориальную больницу. В момент совершения преступления в доме находились хозяин дома, его супруга и сын, 2000 года рождения.

Источник: Elgezit.kg