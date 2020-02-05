В Таласе обсуждают ситуацию вокруг Джеруя

В городе Таласе сегодня проходит обсуждение на тему «Проблемы Джеруя и пути их решения».
В обсуждении принимают участие представитель правительства в области Марат Мураталиев, представители компании-инвестора, гражданские активисты и местные жители.
До этого отдельные гражданские активисты и общественные деятели подняли вопрос возврата золоторудного месторождения Джеруй народу и государству.
Разведанные запасы месторождения Джеруй составляет более 80 тонн золота. С 1992 года сменилось более десятка желающих разрабатывать это месторождение инвесторов. В последний раз правительство КР объявило новый аукцион на Джеруй в 2015 году, в финале победила российская компания «Востокгеолдобыча». По условиям соглашения, у Кыргызстана нет ни одного процента акций в Джеруе.
В структуре «Востокгеолдобычи» была создана дочерняя компания «Альянс Алтын», которая сообщает, что в настоящее время предпринимаются усилия по запуску Джеруя. Однако в соответствии с условиями соглашения, компания «Альянс Алтын» была оштрафована в начале прошлого года спецкомиссией при Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования за запаздывание запуска месторождения.
Источник: «Азаттык»
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