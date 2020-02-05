Подробности Политика 05.02.2020 12:45 Просмотров: 5

Айгуль Рыскулова назначена на должность полпреда КР в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

Айгуль Рыскулова назначена на должность полномочного представителя Кыргызской Республики в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили из пресс-службы аппарата президента. Согласно информации, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков. До этого Айгуль Рыскулова работала вице-мэром города Бишкека. Источник: super.kg