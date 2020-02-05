Иса Омуркулов: «Кадровые перестановки в правительстве были обсуждены фракционными лидерами»

Предложенные правительством кадровые перестановки нелегитимны, потому что данный вопрос не был обсужден коалицией большинства, заявил сегодня, 4 февраля, в парламентском комитете по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев представил на должность вице-премьер-министра кандидатуру председателя Кыргызско-Российского фонда развития Эркина Асрандиева, а на должность министра чрезвычайных ситуаций — кандидатуру действующего вице-премьер-министра Замирбека Аскарова.

По словам глава правительства, Асрандиев будет отвечать за финансово-экономические вопросы, в связи с чем будут забраны отдельные обязанности вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Вопрос кадровых перестановок одной из первых должна была рассмотреть коалиция. Пусть правительство уходит в отставку, или же надо распустить коалицию», — заявил Абдылдаев.

В этой связи депутат Иса Омуркулов сказал следующее: «Не надо устраивать из этого шумиху. Вопрос был обсужден лидерами фракций».

Источник: super.kg