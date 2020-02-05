Омурбек Бабанов, первый вице-премьер-министр КР: «Надо защищать государственные интересы и госимущество как свою собственность»

Омурбек Бабанов на встрече с журналистами проинформировал о работе, выполненной Правительством и о запланированных предстоящих мероприятиях.

По словам О.Бабанова, разработан реальный план из 160 пунктов на 2011 год, а также план выдачи кредитов под 9% для поднятия сельского хозяйства и его развития. «Коалиционное Правительство приняло экономику в очень тяжелом положении. ВВП снизился на 1,4%, к концу года инфляция составила 20%, дефицит бюджета достиг 11 млрд. сом. С целью привести падающую экономику в нормальное состояние и сохранить социально-экономическую стабильность мы утвердили Программу «Экономика и безопасность КР» на 2011 год.», -пояснил первый вице премьер-министр.

Далее О.Бабанов сообщил, что разработанные планы корректны и выполнимы. Во-вторых, утвержденные планы на 2011 год будут реализованы в короткие сроки. В-третьих, они включают в себя все важные проблемы для общества. Необходимо отметить, что за выполнением каждого пункта плана работы Правительства на 2011 год будет осуществляться жесткий контроль.

Кроме того, одной из приоритетных целей работы Правительства КР на 2011 год является обеспечение безопасности общества и уничтожение криминала, что нашло свое отражение в плане работы. «Мы создали главное управление по борьбе с организованной преступностью в МВД КР, которое и будет вести борьбу в этом направлении».Первый вице премьер-министр особо отметил необходимость расформирования убыточных государственных предприятий: «Как вам известно, до сих пор было создано много ненадобных государству предприятий ради трудоустройства какого-то нужного человека. Например, государственное предприятие по ресурсам; они расформируются. Отныне все государственные предприятия станут акционерными обществами. Причина в том, что мы должны ввести систему корпоративного управления. Названные государственные предприятия управлялись как придет в голову меняющимися руководителями. В дальнейшем мы будем защищать государственные интересы, государственное имущество как свою собственность, поскольку к ним имеет отношение каждый кыргызстанец».

В беседе был затронут вопрос о работе Правительства над передачей некоторых хозяйственных функций государства в частный сектор, в этих мероприятиях задействовано министерство сельского хозяйства. «Сферу ветеринарного контроля целесообразно передать в частную собственность, с выдачей таким фирмам со стороны государства лицензий. Мы полагаем такими путями сделать ветеринарный контроль эффективным»,-завершил О.Бабанов.

Источник: газета "Кыргыз РУХУ" №4 от 4.02.2011/ стр.2