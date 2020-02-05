Абылгазиев: Мне сообщают, даже если животные перешли границу

Премьера раскритиковали в ЖК за то, что он не решает проблемы на границе

Депутат Карамат Орозова возмущена тем, что правительство не решает проблемы на границе. Об этом она сказала на заседании парламента.

- Народ возмущен, а члены правительства не приходят на заседания ЖК, - сказала она. - Не депутаты должны поднимать такие вопросы, а кабмин обязан приходить к нам с предложениями.

В свою очередь Мухаммедкалый Абылгазиев ответил народной избраннице, что каждый его рабочий день начинается с обсуждения ситуации на границе.

- Мне сообщают, даже если животные перешли границу, - заверил он. - Если бы эти вопросы решались только у нас, то никаких проблем уже не было бы. Но ведь нам необходимо вести переговоры с соседней страной. К тому же в том регионе действуют провокаторы, поэтому мы постоянно проводим беседу с местными жителями, чтобы они сохраняли спокойствие. Жениш Разаков уже два дня находится на месте конфликтов и проводит переговоры об обмене землями.

Напомним, сегодня депутаты обсуждают кандидатуру главы РКФР Эркина Асрандиева на пост вице-премьера. Он может сменить Замирбека Аскарова, который в свою очередь должен возглавить МЧС. Ранее премьер говорил о том, что выбрал Асрадиева на пост вице-премьера, чтобы он курировал экономический блок, а другой вице-премьер Жениш Разаков мог полноценно сосредоточиться на вопросах границы.

Источник: Vesti.kg