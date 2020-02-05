Дело о модернизации ТЭЦ Бишкека: Судья отказала в ходатайстве об отложении процесса

В Бишкекском городском суде сегодня продолжается открытое заседание по делу о модернизации ТЭЦ города Бишкек.

В качестве председательствующего судьи - Ирина Воронцова. Городской суд рассматривает апелляционную жалобу защиты подсудимых на решение Свердловского райсуда. Продолжается допрос подсудимых. Адвокат экс-главы предприятия «Электрические станции» Салайдина Авазова вновь ходатайствовала об отложении процесса по состоянию здоровья своего подзащитного.

Судья отметила, что на прошлом процессе у Авазова была высокая температура. «Ему нужно было отлежаться и выпить лекарства. И поэтому не стоит ему тут устраивать такое великое заболевание. Для отложения процесса нужно заключение медицинского врача», - сказала Воронцова.

Все адвокаты поддержали просьбу своего коллеги и выступили за отложение процесса. Однако прокуроры попросили продолжить процесс, поскольку помимо Авазова есть и другие подсудимые.

Судебная коллегия, посовещавшись, решила отказать в удовлетворении ходатайства. Судья отметила, что ему было дано время на лечение. «А сегодня будет допрошен экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, а Авазов может посидеть, поприсутствовать на заседании», - сказала она.

Напомним, Свердловский райсуд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:

- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;

- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, лишение всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;

- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент заместителю главы «Нацэнергохолдинга» Жолдошбеку Назарову — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- экс-министру финансов Ольге Лавровой назначить штраф в размере 3 млн сомов, оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

Отметим, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд 439 млн сомов.

Источник: Кабар