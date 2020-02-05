Представительство МВД КР в РФ: После вступления Кыргызстана в ЕАЭС участились случаи использования подложных документов

Ряд отечественных информагентств 3 февраля опубликовали информацию о том, что на российском сайте предлагают купить кыргызские ID-карты старого образца за 15 тысяч рублей.

Речь шла о размещенном объявлении на портале PRAVABZ, где предлагается оформить ID-карты на любые данные, а за дополнительную плату в 3 тысячи рублей обещают сделать генерацию корректных контрольных чисел для машиночитаемой зоны, чтобы паспорт прошел валидацию.

По поводу данной информации представительство МВД КР в РФ сообщает, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС участились случаи использования заведомо подложного документа. Эти поддельные документы используются для предъявления государственным и муниципальным органам или должностным лицам в целях получения определенных прав или освобождения от каких-либо обязанностей. Отдельные граждане умышленно и осознанно используют заведомо подложный документ для получения материальной прибыли и льгот.

В 2019 году при содействии представительства МВД КР в РФ территориальные подразделения МВД России выявили и установили целый ряд фактов использования поддельных документов гражданина Кыргызстана, а именно пластиковых водительских удостоверений и внутренних ID-card паспортов (образца 2004 года) как самими гражданами республики, так и гражданами стран Центральной Азии.

Экспертно-криминалистические центры территориальных подразделений МВД России провели экспертизы по всем вышеуказанным фактам, согласно заключениям которых изъятые документы не соответствуют государственным образцам и были изготовлены способом цветной струйной печати.

Граждане Кыргызстана в основном используют поддельные водительские удостоверения с внесением срока действия водительских удостоверений. А граждане стран Центральной Азии приобретают поддельные документы, вклеивая свои фотографии. Эти фотографии используются как на пластиковых водительских удостоверениях, так и на пластиковых ID-card паспортов (образца 2004 года) для осуществления легальной трудовой деятельности на территории России. При проверке подобных документов выясняется, что указанные на поддельных документах ПИН-номера гражданина КР или серии паспорта принадлежат другому человеку. Во многих случаях выявить и установить поддельные изготовленные паспорта можно и без помощи специальных устройств.

Представительство МВД КР в РФ постоянно взаимодействует с территориальными правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов использования поддельных документов граждан Кыргызстана на территории России. В интернет-пространстве РФ есть множество сайтов, на которых предлагается купить поддельные документы европейских стран, в том числе и кыргызские паспорта. Правоохранительные органы России и Роскомнадзора регулярно выявляют и блокируют такие сайты.

Суд на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничил доступ к интернет-ресурсу, предлагающему продажу документов на территории России. (речь о портале PRAVABZ, о котором пишут СМИ КР). Адрес сайта внесен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено (eais.rkn.gov.ru). Однако, несмотря на это, злоумышленники, сменив доменные адреса, находят другие пути обхода блокировки.

Представительство МВД КР в РФ предупреждает об имеющихся фактах изготовления и использования поддельных документов. Прибегая к таким услугам, как использование поддельных документов, граждане сами идут на преступление. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. С июля 2019 года ужесточена уголовная ответственность за изготовление и использование поддельных документов на территории России.

Относительно биометрических ID-карт, которые начали выдавать гражданам Кыргызстана с 2017 года и которые в последнее время стали предметом пристального внимания и обсуждения, то в представительстве МВД КР в РФ сообщили, что на территории этой страны не выявлено фактов использования поддельных биометрических паспортов образца 2017 года.

Представительство МВД КР в РФ совместно с правоохранительными органами России продолжает осуществлять необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и выявление лиц, причастных к изготовлению поддельных документов гражданина Кыргызстана, пресечение их незаконной деятельности на территории России, а также призывает граждан сообщать о подобных противоправных действиях. Телефон «горячей линии» представительства МВД КР в РФ: +7 926 890-87-00. Анонимность гарантируется.

Источник: Elgezit.kg