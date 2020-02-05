ГКНБ назвал провокационным заявление адвоката Жунусова о нарушении президентом КР Конституции

В Госкомитете национальной безопасности ответили на заявление адвоката Жамангула Жунусова — члена Общественной комиссии по изучению событий, произошедших в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

По пункту заявления о том, что руководитель следственной группы МВД КР Э.Аширходжаев своим постановлением о принудительном приводе на допрос Алмазбека Атамбаева грубо нарушил статью 479 УПК КР. Постановление руководителя следственной группы ГСУ МВД КР Э.Аширходжаева о приводе (принудительном доставлении) свидетеля Алмазбека Атамбаева в следственный орган было вынесено на основании статьи 121, пункта 7 части 1 статьи 35 и пункта 7 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса КР в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева из-за неявки по вызову без уважительных причин. Действия следователя признаны законными со стороны судебного органа при рассмотрении жалобы адвокатов Алмазбека Атамбаева.

Статья 479 УПК КР содержит в себе нормы о запрете задержания по подозрению в совершении преступления или проступка и проведения личного обыска президента, прекратившего исполнение своих полномочий. В данном случае налицо неверное толкование или трактовка норм уголовно-процессуального законодательства со стороны адвоката Ж.Жунусова.

Как отметили в ГКНБ, заявление Ж.Жунусова о грубом нарушении Конституции и УПК КР президентом Сооронбаем Жээнбековым, выразившееся в якобы выборе варианта привода, не соответствует действительности. Ж.Жунусов неправильно интерпретировал слова председателя ГКНБ КР О.Опумбаева на пресс-конференции. Так, глава ГКНБ на пресс-конференции сказал, что главнокомандующий был информирован об операции по принудительному приводу Атамбаева и им было дано жесткое указание, что все должно быть только в рамках закона. Наряду с этим О.Опумбаев неоднократно заявлял о самостоятельном выборе руководством ГКНБ варианта привода.

Заявление Ж.Жунусова о том, что массовые беспорядки, нанесение телесных повреждений гражданам и сотрудникам правоохранительных органов явились последствием незаконных действий руководителей правоохранительных органов опровергаются материалами проведенного следствия и заключением госкомисии по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, подчеркнули в Госкомитете нацбезопасности.

«В выводах отмечается, что «Атамбаев преднамеренно готовил насильственный захват власти и что ответственность за события в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках», а «действия ГКНБ и МВД по принудительному приводу, несмотря на ошибки и просчеты, были основаны на Конституции и законах КР. В связи с этим Госкомитет национальной безопасности расценивает заявления адвоката Жамангула Жунусова как попытку введения в заблуждение общественность, дискредитации деятельности руководства страны и правоохранительных органов, перевода в политическую плоскость результатов расследования событий в Кой-Таше и оправдания незаконных действий Алмазбека Атамбаева и его сторонников», — отметили в ведомстве.

Источник: Elgezit.kg