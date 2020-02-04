Почему в США Кыргызстан включили в черный список?

США приостановили выдачу иммиграционных виз и грин-карт для граждан Кыргызстана.

Эксперты считают, что Кыргызстан может выйти из этого ограничения, исполнив требования США.

Ограничение введено в отношении намеренных проживать и работать на территории Штатов. Запрета на туристическую и бизнес-визу нет.

«США должны быть безопасной страной»

Президент США Дональд Трамп во время своей январской поездки в Давос заявлял, что продолжит начатую до того иммиграционную политику.

«Америка — это место для бизнеса. Поэтому прибывайте в Америку для привнесения инноваций, изобретательства и строительства», — сказал тогда Трамп, подчеркнув, что его страна должна быть безопасной.

Трамп во время и предвыборной агитации, и своего президентства заявляет, что его приоритетной деятельностью является иммиграционная политика, и для безопасности страны он ее ужесточит.

Таким образом, среди включенных Штатами в черный список государств включен и Кыргызстан, наряду с такими странами, как Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея, Мьянма.

Посол Кыргызстана в США Дональд Лу заявил, что введение ограничения США в отношении кыргызстанцев связано с качеством кыргызского паспорта.

«В течение некоторого времени мы вели переговоры с правительством Кыргызстана об улучшении степени защиты кыргызских паспортов и об обмене информации с правительством относительно предотвращения угроз терроризма. Надеемся, что данное решение подтолкнет Кыргызстан к более быстрой реализации важных шагов. Вашингтон будет анализировать исполнение этих целей. Надеюсь, что ограничения могут быть сняты в ближайшее время», — в своем обращении посол.

Как заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел США Чад Вулф, новый список стран составлен после годового анализа.

В марте 2018 года администрация США направила ряд вопросов правительствам 200 стран.

Вопросы касались следующих моментов:

— сотрудничество с США в борьбе с терроризмом;

— обмен разведданными;

— обмен данными по паспортам граждан.

Государства, которым США направляли вопросы, должны были также дать самостоятельную оценку угрозе терроризма.

В 2017 году Трамп запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Принимающая меры безопасности администрация Трампа каждый раз продлевает этот список.

«Мы тоже боремся с терроризмом»

МИД КР выразил сожаление по поводу данного решения Вашингтона, отметив, что Кыргызская Республика является активным участником процессов по обеспечению международной безопасности, а также вносила и вносит свой особый вклад в борьбу с терроризмом.

«Из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызстане», — отметили в МИД. Как добавил дипломатический орган, предпринятая американской стороной мера не соответствует стремлению сторон активизировать двустороннее сотрудничество.

«Из черного списка можно выбраться»

Эксперты двояко объясняют причину введения Штатами ограничения для граждан Кыргызстана. Первая группа связывает с двусторонними отношениями, а вторая группа полагает, что США озабочены собственной безопасностью и это ее внутренней вопрос.

Бывший посол Кыргызстана в США Кадыр Токтогулов придерживается второго мнения.

«Паспортный скандал 2019 года было очень резонансным. Появлялась информация, сколько паспортов было выдано незаконно. Соединенным Штатам и другим государствам тоже надо предоставлять данные, сколько паспортов незаконно выданы, потеряны или сворованы. Когда к ним прибывает подозрительный гражданин, они должны знать о действительности его паспорта. По-моему, этот вопрос решится, когда начнут выдавать биометрические паспорта. Сейчас не время высказывать обиды Америке, что случилось, то случилось. Думаю, что наши государственные органы должны и могут совместно работать по решению этого вопроса», — сказал бывший посол, отметив, что пока ситуация не разрешится, проживающим в США кыргызстанцам, в особенности их близким, будет трудно.

Как напомнил Токтогулов, в последние годы кыргызстанцам было сложно получить даже туристическую визу и в дальнейшем это тоже будет нелегко.

В 2013 году было отказано 25% обратившимся за визами в США кыргызстанцам, а в 2019 году этот показатель превысил 67%.

Что касается биометрических паспортов, то в связи с коррупционным скандалом выдача приостановлена.

Отношения без соглашения

Заключенное в 1993 году соглашение о сотрудничестве с США Кыргызстан в одностороннем порядке денонсировал в 2015 году. Есть информация, что в настоящее время идет подготовка нового соглашения.

Депутат Жогорку Кенеша, бывший министр иностранных дел Руслан Казакбаев не считает, что Кыргызстан представляет угрозу для Соединенных Штатов. По его словам, хотя он не видит недостатков в политике Кыргызстана по отношению к США, дипломатию надо выводить на новый уровень.

«Строить близкие отношения с соседними странами вполне естественно. У нас одна история со странами СНГ, ЕАЭС и соседними государствами, налажена взаимная торговля. В России более 500 тыс. наших сограждан. Однако с государствами надо строить отношения в соответствии с собственными интересами. США лидируют в экономике, науке и технологиях. Поэтому хорошо бы заключить соглашение со Штатами на новом уровне, при необходимости организовать официальный визит главы правительства, президента», — сказал Казакбаев.

Число получивших вид на жительство в США Кыргызстане росло до 2016 года, Так, в 2010 году вид на жительство получили 507, а в 2016 — 847 кыргызстанцев.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си