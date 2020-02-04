Камчыбек Ташиев: «Поддерживаю предложение премьер-министра»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министерствам проработать вопрос оказания гуманитарной помощи китайским партнерам.

Кыргызстан окажет гумантираную помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил на заседании штаба по недопущению распространения опасной болезни.

Отмечается, что глава правительства поручил МИД, Минздраву и МЧС проработать вопрос оказания помощи китайским партнерам.

Заявление премьера поддержал экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев.

В социальной сети Facebook политик напомнил, что правительство КНР оказывает помощь Кыргызстану в чрезвычайных ситуациях.

«Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич!

По поводу вашего заявления о нашей помощи Китаю в борьбе с коронавирусом граждане пишут неправильные мнения. Я считаю, что ваше предложение верное, так как Китай, когда в нашей стране происходит беда, всегда приходит на помощь одним из первых.

Кроме того, между министерствами двух стран есть соглашения. Поэтому по мере возможности нужно помочь соседям», — написал Ташиев.

Источник: argument.kg