Камчыбек Ташиев: «Поддерживаю предложение премьер-министра»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министерствам проработать вопрос оказания гуманитарной помощи китайским партнерам.
Кыргызстан окажет гумантираную помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил на заседании штаба по недопущению распространения опасной болезни.
Отмечается, что глава правительства поручил МИД, Минздраву и МЧС проработать вопрос оказания помощи китайским партнерам.
Заявление премьера поддержал экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев.
В социальной сети Facebook политик напомнил, что правительство КНР оказывает помощь Кыргызстану в чрезвычайных ситуациях.
«Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич!
По поводу вашего заявления о нашей помощи Китаю в борьбе с коронавирусом граждане пишут неправильные мнения. Я считаю, что ваше предложение верное, так как Китай, когда в нашей стране происходит беда, всегда приходит на помощь одним из первых.
Кроме того, между министерствами двух стран есть соглашения. Поэтому по мере возможности нужно помочь соседям», — написал Ташиев.
Источник: argument.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!