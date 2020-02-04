Какой известный генерал придет на место Жениша Разакова?

Во влиятельной среде начали говорить, что в течение одного месяца вице-премьер-министр Жениш Разаков лишится своей должности.
Якобы основанием для этого стала растущая критика в адрес, его неспособность справиться со своими обязанностями, «связанность» судебными тяжбами с журналистами, недовольство баткенцев и ряд других причин. Мы прослышали, что на эту вице-премьерскую должность с курированием силовых органов придет обладающий авторитетом у общественности известный генерал. В данное время эта фигура скромно сидит в незаметной ветви власти. Если предстоит ожидаемое кадровое изменение, то это стало бы плодотворным для высшего руководства и нашего народа шагом.
Источник: aryba.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!