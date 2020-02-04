Не превращайте «Джеруй» в инструмент

Приближаются парламентские выборы, на улице потеплело.

Оживились и гражданские активисты. В качестве инструмента они выбрали рудник «Джеруй», который преодолел все необходимые этапы, полностью выполняет лицензионное соглашение и вносит вклад в бюджет Кыргызстана. «Джеруй» работает в пользу народа. Создаются тысячи рабочих мест, простой народ получает кредиты под низкие проценты, ремонтируются многие социальные учреждения. Все это не нравится? Если до этого ежегодно в фонд «Бакубат Талас» перечислялось 100 млн сомов, то с 2019 года в этот фонд перечисляются по 150 млн сомов. В 2019 году было отремонтировано 135 социальных объектов. Фонд уделяет внимание и здоровому образу жизни, спорту, выделив 13,5 млн сомов. Отстроены и отремонтированы 4 спортивных объекта, фондом «Бакубат Талас» финансируется команда по кок-бору. Упомянутая команда признана лучшей в 2018 году по стране. В общем, предприятие проделывает большую работу. Удивляет то, что оно не нравится горстке людей. Ниже мы выложили мнение простых граждан, чтобы заверить – предприятие пользуется поддержкой народа.

Актилек Бакыт уулу, село Кок-Токой:

— Наша семья получила в кредит 2 млн сомов. Купили технику на 1 млн 700 тысяч сомов, а на 300 тысяч сомов купили оборудование, необходимое для цеха по изготовлению пескоблока. А техника сама размешивает бетон. Если до этого при строительстве домов мы неделями, методом ашара заливали фундамент. А эта техника позволяет это сделать за один день.

Куттубек Ургенов, частный предприниматель:

— Строил столовую на трассе Суусамыр-Талас-Тараз, но денег не хватило. Приближались холода, нужно было закончить работу. Обратился в фонд «Бакубат Талас» и в кратчайшие сроки получил доступный кредит под 8%. Завершили строительные работы и все заработало. Сегодня столовая обеспечивает 12 человек работой. Надеюсь нанять еще 5-6 человек, когда потеплеет.

Бексултан Рыспеков, частный предприниматель:

— Я получил под 8% кредит из фонда «Бакубат Талас» на сумму в 3,5 млн сомов. Приобрел необходимые товары и оборудование для магазина. Такой процент меня полностью удовлетворяет.

Источник: газета «Факты.kg» №4 от 04.02.2020 / стр. 4