Первый вице-премьер-министр КР О.Бабанов на пресс-конференции сообщил журналистам, что Парламент, возможно, преследует политические цели, подвергая критике бюджет 2011 года и деятельность Правительства.
Омурбек Бабанов сказал: «Конечно, природа Парламента такова, что он может критиковать нас за бюджет и Правительство за невозможность его исполнить. Однако, я верю, что Жогорку Кенеш утвердит проект нынешнего бюджета. В случае, если мы не сможем выполнить свои обязательства, тогда мы - нынешний состав Правительства готовы полностью уйти в отставку»
Источник: газета "ЭРКИН-ТОО" №9 от 04.02.2011/ стр.3
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