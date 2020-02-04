О.Бабанов: "Готов уйти при неисполнении бюджета Правительством"

Первый вице-премьер-министр КР О.Бабанов на пресс-конференции сообщил журналистам, что Парламент, возможно, преследует политические цели, подвергая критике бюджет 2011 года и деятельность Правительства.

Омурбек Бабанов сказал: «Конечно, природа Парламента такова, что он может критиковать нас за бюджет и Правительство за невозможность его исполнить. Однако, я верю, что Жогорку Кенеш утвердит проект нынешнего бюджета. В случае, если мы не сможем выполнить свои обязательства, тогда мы - нынешний состав Правительства готовы полностью уйти в отставку»

Источник: газета "ЭРКИН-ТОО" №9 от 04.02.2011/ стр.3