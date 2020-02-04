Аликбек Джекшенкулов назначен послом Кыргызстана в Греции и Черногории по совместительству

Президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Аликбека Джекшенкулова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Греческой Республике и Черногории по совместительству с резиденцией в городе Москва.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, что Аликбек Джекшенкулов сейчас занимает пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации и Республике Армения.

Источник: Elgezit.kg