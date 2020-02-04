Премьер Абылгазиев: Время моей отставки еще не наступило

От первоначального состава правительства осталось 10-20%.
Об этом на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам 4 февраля сообщил депутат Кенжебек Бокоев («Республика – Ата-Журт»).
На заседании обсуждали вопрос кадровых перестановок: кандидатура Замира Аскарова выдвинута на должность главы МЧС, а Эркина Асрандиева – на должность вице-премьер-министра.
«Если члены правительства не могут работать, то почему правительство не уходит в отставку? Состав пришел, пусть работает», — сказал Бокоев.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылагзиев ответил, что существуют нормы, по которым правительство может уйти в отставку:
— отставка премьера по своему желанию;
— решением Жогорку Кенеша.
«Такое время еще не наступило», — прокомментировал Абылгазиев.
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Источник: Elgezit.kg
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