Премьер Абылгазиев: Время моей отставки еще не наступило

От первоначального состава правительства осталось 10-20%.

Об этом на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам 4 февраля сообщил депутат Кенжебек Бокоев («Республика – Ата-Журт»).

На заседании обсуждали вопрос кадровых перестановок: кандидатура Замира Аскарова выдвинута на должность главы МЧС, а Эркина Асрандиева – на должность вице-премьер-министра.

«Если члены правительства не могут работать, то почему правительство не уходит в отставку? Состав пришел, пусть работает», — сказал Бокоев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылагзиев ответил, что существуют нормы, по которым правительство может уйти в отставку:

— отставка премьера по своему желанию;

— решением Жогорку Кенеша.

«Такое время еще не наступило», — прокомментировал Абылгазиев.

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Источник: Elgezit.kg