Выгнать Казахстан из ЕАЭС: «Скорее уж Кыргызстан исключат»

Политологи посоветовали представителям власти в нашей стране взглянуть на свои ошибки и проблемы

Предложение поставить вопрос об исключении Казахстана из Евразийского экономического союза звучит нелепо и нужно только для создания ажиотажа. Таким мнением с Vesti.kg поделился известный политолог, бывший дипломат Марс Сариев.

- Это уже чересчур, - считает он. – Казахстан был полноценным членом ЕАЭС, когда принимали решение о приеме Кыргызстана и Армении. И решающий голос тоже был за РК. Это стержневое государство союза. Исключение невозможно, скорее, Кыргызстан исключат.

Ранее Vesti.kg передавало, что депутат Азамат Арапбаев предложил поднять вопрос об исключении Казахстана из ЕАЭС, если страна не наведет порядок на границе, где, по его словам, царит мафия.

Эксперт полагает, что народный избранник прекрасно понимает, что его предложение – нелепое, и «хайпует» намеренно. Однако Сариев предупреждает, что эта совершенно не проходная идея может взбудоражить общественность и сконцентрировать внимание на проблемах в отношениях между нашими государствами.

- Это вызовет большую критику в адрес Кыргызстана, потому что мы в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем, - говорит он. – Это выражение как раз о нашей нынешней ситуации. Но ничего не будет.

Политолог Марат Казакпаев считает, что никого ниоткуда исключать не надо. Как же тогда решить проблемы? Нужно поступательно работать, сказал он Vesti.kg.

- Депутаты – как мальчишки, говорят на эмоциях, - пожурил эксперт народных избранников. – Конечно, вопрос с границей надо решать, существует много проблем, в том числе и серый импорт. Наши фуры на границе стоят. Но нужно вести с Казахстаном нормальные переговоры. Вот 27 ноября 2019 года Касым-Жомарт Токаев приезжал, нужно было хорошо подготовиться. А требовать сгоряча не надо, мы не можем никого заставить выйти из ЕАЭС.

Политолог Шерадил Бактыгулов напомнил, что даже если Казахстан покинет ЕАЭС, сама страна никуда не денется. И нам все равно придется договариваться с соседом, который еще и установит таможенные пошлины.

- Чем ближе дата парламентских выборов, тем больше таких экстравагантных заявлений, - заметил он в разговоре с Vesti.kg. – Во-первых, предлагаемая Арапбаевым процедура вообще не предусмотрена в ЕАЭС. Во-вторых, если РК выйдет из союза, а мы останемся, мы просто окажемся отделенными от нее таможенными границами. Это будет неприятная ситуация в первую очередь для нас самих.

Эксперт посоветовал взвесить все риски и оценить рост таможенных пошлин прежде чем озвучивать подобные предложения.

- Граница с ее проблемами останется, и их станет даже больше, - говорит Бактыгулов. - Надо разбираться не с тем, что казахи закрыли границу, а почему они ее закрыли. Почему наши перевозчики не соблюдают стандарты. Почему наши жуликоватые предприниматели продолжают таскать контрабанду.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что депутат Азамат Арапбаев потребовал поставить перед Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) вопрос о правомерности действий служб Казахстана по отношению к кыргызстанским предпринимателям при пересечении кыргызско-казахской государственной границы.

«С одного большегрузного автомобиля, направляющегося на территорию Казахстана, России, взимается от 500 до 5 тыс. долларов. На каждый вид груза действует своя ставка. Наши предприниматели страдают от действий мафиозных структур. Это все имеет прямое негативное влияние на экономику Кыргызстана. Кабмин КР должен поставить перед дисциплинарной комиссией ЕЭК вопрос о правомерности подобных действий Казахстана», - подчеркнул нардеп.

Источник: VESTI.KG