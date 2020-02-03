(Видео) Сооронбай Жээнбеков временно отстранил судью Памирбека Ыманбекова от должности

Служителя Фемиды подозревают в вымогательстве взятки и злоупотреблении должностным положением

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей судья Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Ыманбеков Памирбек Жакыпбекович временно отстранен от должности.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей обратилась к главе государства с представлением о временном отстранении от должности судьи местного суда Памирбека Ыманбекова в связи с дачей согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Основанием для такого обращения явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором говорится о возбуждении в отношении Ыманбекова уголовного дела по части 4 статьи 320 (Злоупотребление должностным положением) и пунктами 1,2 части 2 статьи 326 УК КР (вымогательство взятки).

Указ вступает в силу со дня подписания.

Отдел информационной политики

аппарата президента



Источник: VESTI.KG