 (Видео) Сооронбай Жээнбеков временно отстранил судью Памирбека Ыманбекова от должности 

Служителя Фемиды подозревают в вымогательстве взятки и злоупотреблении должностным положением
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей судья Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Ыманбеков Памирбек Жакыпбекович временно отстранен от должности.
Дисциплинарная комиссия при Совете судей обратилась к главе государства с представлением о временном отстранении от должности судьи местного суда Памирбека Ыманбекова в связи с дачей согласия на привлечение его к уголовной ответственности.
Основанием для такого обращения явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором говорится о возбуждении в отношении Ыманбекова уголовного дела по части 4 статьи 320 (Злоупотребление должностным положением) и пунктами 1,2 части 2 статьи 326 УК КР (вымогательство взятки).
Указ вступает в силу со дня подписания.
Отдел информационной политики
аппарата президента
Источник: VESTI.KG
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