Омурбек Текебаев: Судебные запреты усложняют подготовку к парламентским выборам 

Лидер «Ата Мекен» всерьез уверяет, что не пользуется телефоном и компьютером
Экс-депутат Омурбек Текебаев в эфире «Азаттык» заявил, что не искал встречи с Алмамбетом Шыкмаматовым, после его ухода из партии «Ата Мекен».
По его словам, Шыкмаматов официально так и не попрощался с политобъединением.
- Я не искал встречи с Шыкмаматовым после его ухода, - признался Текебаев. – Он не попрощался ни с партией, ни со мной. О том, что он уходит, я узнал из СМИ.
Кроме того, «отец Конституции» рассказал о своих ограничениях под домашним арестом.
- Мне нельзя пользоваться телефоном и компьютером, - рассказал он. – Вот лежит передо мной телефон, но я ни в коем случае не разговариваю по нему. Я его использую в качестве записной книжки. Судебные запреты усложняют подготовку к парламентским выборам. Без разрешения суда я не могу выехать в регионы.
Источник: Vesti.kg
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