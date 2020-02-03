Омурбек Текебаев: Судебные запреты усложняют подготовку к парламентским выборам

Лидер «Ата Мекен» всерьез уверяет, что не пользуется телефоном и компьютером

Экс-депутат Омурбек Текебаев в эфире «Азаттык» заявил, что не искал встречи с Алмамбетом Шыкмаматовым, после его ухода из партии «Ата Мекен».

По его словам, Шыкмаматов официально так и не попрощался с политобъединением.

- Я не искал встречи с Шыкмаматовым после его ухода, - признался Текебаев. – Он не попрощался ни с партией, ни со мной. О том, что он уходит, я узнал из СМИ.

Кроме того, «отец Конституции» рассказал о своих ограничениях под домашним арестом.

- Мне нельзя пользоваться телефоном и компьютером, - рассказал он. – Вот лежит передо мной телефон, но я ни в коем случае не разговариваю по нему. Я его использую в качестве записной книжки. Судебные запреты усложняют подготовку к парламентским выборам. Без разрешения суда я не могу выехать в регионы.

Источник: Vesti.kg