«Милиция в Кыргызстане похожа на однорукого человека без ноги и глаза»

Ветеран МВД не согласен с премьером в том, что уровень доверия к правоохранителям повысился
Милиция должна защищать права граждан, но в Кыргызстане такого пока не замечено. Таким мнением с Vesti.kg поделился ветеран МВД, политолог Токтогул Какчекеев.
Поясним, ранее Vesti.kg передавали слова Мухаммедкалыя Абылгазиева о том, что уровень доверия к милиции повысился. Об этом премьер-министр заявил на коллегии МВД по итогам 2019 года.
«По данным Национального статистического комитета, по итогам второго полугодия индекс доверия к органам внутренних дел повысился с 13,5 до 23 баллов. Это хороший показатель. Безусловно, улучшение налицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать», – сказал он.
По словам Какчекеева, даже в советское время милицию никто не любил и за 70 лет эту любовь так никто и не привил.
- А нашему премьеру вдруг показалось, что народ стал лучше относиться к правоохранителям, – отметил он. – Только в прошлом году произошли десятки преступлений с участием милиционеров: ДТП, вымогательство, стрельба в кафе и прочие, но это только верхушка айсберга, о которой стало известно.
Токтогул Какчекеевич добавил, что милиция в Кыргызстане еще не созрела до уровня современных социально-экономических отношений.
- Правоохранительные органы нуждаются в реформе, но только не в такой, как сделали НПО. В итоге наша милиция стала похожа на человека, у которого нет правой руки, левого глаза и одной почки, – посетовал он. – Милиция формально есть, однако прав у сотрудников МВД нет. У нас постоянно говорят о реформах, да только реформами называют лишь изменение названия органов, и все на этом. А надо ведь менять сознание к современному политическому курсу и нормам Конституции. Когда-нибудь вы слышали, чтобы премьер провел научную конференцию о роли правоохранительных органов в защите предпринимательской деятельности? Нет, таких мероприятий не проводят, хотя эти функции также лежат на милиции.
Политолог заметил: нельзя сказать, что милиция совсем не работает. МВД на виду, но качество работы оставляет желать лучшего.
- Спросите у любого милиционера, и он вам скажет, что у них даже формы не хватает на всех – правоохранители сами ее покупают, – сказал он. – У них нет дисциплины, никто даже воинскую честь не отдает. Как можно сказать, что милиция стала работать лучше? Милиция на самом деле может нравиться гражданам, да только тем, кто склонен к совершению преступлений, ведь правоохранители их в упор не видят.
Источник: VESTI.KG
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