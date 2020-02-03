Бактыбек Райымкулов, депутат ЖК от фракции «Республика – Ата Журт»: «Я работаю на власть, так почему спрашиваешь у меня про Садыра Жапарова?!»

Если будет принят разработанный депутатом Бактыбеком Райымкуловым законопроект, то будут внесены изменения и дополнения в законы «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц и филиалов».

Согласно предложенному законопроекту, неправительственные организации ежегодно обязуются сдавать отчет по финансовым вопросам в порядке, установленном правительством. Но эксперты отмечают, что если этот законопроект будет принят, то репутации Кыргызстана будет нанесен урон и это позволит подавить голос гражданского общества, выступающего против коррупции. До сих пор не утихли противоречия по этому законопроекту, нет единого мнения. Вот что рассказал автор законопроекта Бактыбек Райымкулов.

— На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается более 32 тысяч неправительственных организаций. Из них наш законопроект распространяется на 79%. На данный момент нет какой-либо информации о проделываемой работе неправительственных организаций и о поступающих средствах. Мы вносим изменения в закон, чтобы до народа доходила открытая информация – как они используют средства и чем занимаются. НПОшники говорят, что сдают отчеты в налоговую и в статком. Они сдают отчеты в налоговую по поводу получаемой зарплаты. А данные, которые они передают в статком, являются секретными. Мы вынесли законопроект, так как со стороны общественности поступили вопросы и требования. Мы не намерены ограничивать деятельность неправительственных, некоммерческих организаций и проверять их. Требование одно – они должны открыто информировать народ о проделываемой работе. Если они все открыто показывают, поступающие средства приносят пользу народу, то и доверие народа к ним было бы существенное. У них появилась бы возможность работать с правительством как партнеры.

— Так между кем и кем возникли разногласия?

— 24 января в Жогорку Кенеше прошли открытые дискуссии по этому поводу. Все туда были приглашены. Прозвучали хорошие мысли. Но возникли разногласия между сторонниками и противниками. Выступающие против не предложили ничего по данному законопроекту. Вместо этого требуют отозвать законопроект. Большинство говорило: «Закон нужно принять, они – иностранные агенты, нужно вводить такой статус». Недавно на эту тему провели дискуссию гражданское общество, представители неправительственных организаций. В интернете я видел, как поднялась шумиха, так как не пускали вторую сторону.

— Если большинство требует отозвать законопроект, это произойдет?

— После первого чтения будут парламентские слушания. Туда будут все приглашены. Пускай придут сюда и озвучат свое мнение. Вместе обсудят. Недавно Толейкан Исмаилова и я выступали в эфире 5-го канала. Журналисты спросили у нее: «Куда тратите деньги, которые поступают?» Она не смогла ответить. Даже не смогла рассказать о направлении своей работы. Неизвестно, куда тратят неправительственные организации поступающие средства и какую работу они проделывают. Они постоянно к нам пристают. Говорят: «Депутаты не образованные, голова у них не работает». А ведь в интересах государства нужно двигаться вперед…

— Что можете сказать по поводу освобождения Садыра Жапарова?

— Я работаю на власть, так зачем у меня спрашиваешь о Садыре Жапарове?

Источник: газета «Азия news» №4 от 30.01.2020 / стр. 2