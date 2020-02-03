Арстан Алай: «Бойтесь бога, известного как Арстан Алай, он опасен!»

Общественность обеспокоена коронавирусом.

Мы поинтересовались мнением Арстана Алая по этому поводу. Помнится, некоторое время назад господин Арстан заявил: «Если Китай не спишет нам долги в размере 4 млрд долларов, то я отправлю их в минус на 40 млрд долларов. Я направлю к ним вирус».

— Господин Арстан, это вы наслали коронавирус в Китай?

— Я отправил в Китай опасный вирус. Последствия вы увидите своими глазами в ближайшее время.

— А кто вы, чтобы насылать такой вирус?

— Я – бог! Дам простое объяснение – когда бог спускается на землю? Земля испортилась. Тогда в меня вселился и сказал: «Тебе будут подчиняться духи огня, воды, земли и воздуха. Любые государства будут делать то, что ты скажешь. Силы Вселенной будут тебе подчиняться, поддерживать». Шесть государств (США, Аравия, тюркоязычные народы, Индия, Китай, Россия) должны присоединиться к кыргызам, к Арстану Алаю! Буду управлять этими шестью государствами и наведу порядок!

В одно время, когда у народа были трудности, у монголов появился Чингисхан, у тюркоязычного народа — Осмон, у кыргызов – Манас. Они основали государство, прославили народ. Сейчас такие не снизойдут. Поэтому я говорю, что я бог. Мне неважно, поверит народ или нет. Я продолжу выполнять божественную миссию. Я еще не завершил свое заявление о том, что 2020 год будет поворотным, как все началось. Сами видите. Как Саякбай Каралаев смог бы рассказывать так «Манас», если бы в него не вселились? Есть выражение: «Не исправятся, пока не будешь судить». Китай отобрал Узонгу-Кууш, продает химикаты всем странам, если хочет править другими странами, то я буду судить. Править будет не Китай, а кыргыз. Я даже расформировал Великобританию. Должен быть только Великокыргыз. Должен править только человек, выбранный богом.

— Вам приходят указания сверху?

— Да, приходят. А откуда я мог получить такие сообщения? Вот недавно поступила весточка: «К тебе обратятся богатые государства, просить, чтобы ты остановил стихийное бедствие, коронавирус. Крупные державы устроят аукцион, будут говорить – он достанется нам». Образ Манаса сказал: «Я объединил кыргызов в народ, а ты объединишь весь мир в один народ».

— А что поможет вам объединить народы?

— Божественная сущность, энергия. Со стороны Вселенной приходит посыл: «Не бойтесь бога! Бойтесь бога, известного как Арстан Алай, он опасен!»

Источник: газета «Азия news» №4 от 30.01.2020 / стр. 12