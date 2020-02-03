«Ата Мекен» пугает 9% барьер

Начала готовиться к выборам и партия «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Партийный съезд назначен на март. Недавно сменились координаторы этой партии по Бишкеку, Иссык-Кульской и Нарынской областям. «Ата Мекен» объяснил такой шаг обновлением, оказанием доверия молодежи перед выборами. В конце 2019 года лидер фракции упомянутой партии в Жогорку Кенеше Алмамбет Шыкмаматов объявил о своем уходе из «Ата Мекена», сдал депутатский мандат. Судя по заявлениям лидера Омурбека Текебаева, партия будет оппозиционно настроена на предвыборной гонке. Он призывает власти снизить пороговый барьер на выборах с 9% до 3%, иначе, по его мнению, выборы пройдут нечисто. На выборах 2010-2015 гг. «Ата Мекен» последним преодолевал пороговый барьер в 7%. Бесспорно, преодоление 9% планки станет тяжелым испытанием для партии. В связи с этим появились предположения, что «Ата Мекен» объединится с другой политической силой, чтобы пойти на выборы.

Источник: газета «Супер-Инфо» №900 от 30.01.2020 / стр. 7