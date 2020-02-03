Почему США интересуются Баткеном?

Всплывают интересные факты по пограничным конфликтам.

Так, до нового года, точней, 18 декабря возник инцидент, в селе Кок-Таш Баткена схлестнулись граждане двух стран, выпущенная с таджикской стороны пуля ранила сотрудника кыргызской милиции. Кто его знает, сходство или совпадение, именно в те дни 17-18 декабря в Баткене находился заместитель посла США в Кыргызстане Брайан Стиммлер. Двухдневный рабочий визит дипломата был плотным, он встречался также с представителями ПРООН, «Интерньюс» и радио «Салам», финансируемого фондом Сороса. Американцы собрали информацию о положении неспокойного региона Кыргызстана, исследовали взгляды общества. В группе лиц в отеле «Алтын-Бешик» прошла беседа с участием представителя Государственного комитета по делам религий. В разговоре американский дипломат интересовался ситуацией на кыргызско-таджикской границе (в частности по анклаву Ворух), спрашивал о контрабанде.

Отметим, весной во время пограничного инцидента в селе Ворух и Ак-Сай именно этот Стиммлер прибыл в качестве почетного гостя в Баткен, участвовал в открытии отдела милиции, встречался в университете со студентами, участвовал в открытии «уголка Америки». Это тоже случайность или совпадение?

Не только эти два факта, оказывается, есть еще факты. В июне и июле 2018 года был зарегистрирован пограничный конфликт. Кыргызов на футбольном поле Лейлекского района атаковали таджикские военные, пытались спровоцировать драку, стреляли в воздух. Трех таджикских воинов задержали кыргызские силовые структуры. Через месяц таджики задержали четырех кыргызских граждан (двое воины), одного безжалостно избили ногами.

Подойдем к дипломатической хронике, 25 июня атташе посла США в Кыргызстане, опытный военный разведчик Дональд Перри на машине Тойота Ленд Крузер поехал в Ош и Баткен, останавливался на местных границах.

26 июня через Ворух взял направление в Лейлекский район, по пути старался изменить маршрут. Кыргызские пограничники остановили автомашину дипломата, показали правильную дорогу на Лейлек. Но атташе развернул машину в другую сторону, направился в сторону кыргызского села Карабак. (в 2019 году в Карабаке возник конфликт).

Дональд Перри 27 июня поехал в Лейлек. Там исследовал пограничный пункт Кулунду, пытался «усвоить» футбольное поле, где произошел кыргызско-таджикский конфликт. Но на посту Максат американского разведчика не пропустили.

В октябре 2018 года военный атташе США Дональд Перри снова приехал в Баткен, интересовался пограничным вопросом, два дня подряд совал голову в разные места, пытался войти в пограничный пункт Айдаркен.

В ноябре группа под началом дипломата США Дженифер Букбиндер снова приехала, встречалась с нпошниками.

В феврале — марте 2019 года посол США Дональд Лу приехал с женой Ариель Ахарт и Дженифер Букбиндер. Они приехали в Баткенский университет, открыли «уголок Америки».

1 марта побывали в медресе.

Немного погодя, 13 марта в таджикском анклаве Ворух возник конфликт. Сгорели дома. Слышалась стрельба, несколько человек получили ранения, были погибшие.

В общем, если рассказывать, то много печали. Но остается без ответа вопрос: Почему США постоянно курсируют в Баткен? Интересуются пограничным вопросом? Уважаемые родичи, давайте пропустим через сердце эти факты, глубоко задумаемся.

Источник: газета «De факто» №4 от 31.01.2020/стр.4