Для «Бутун Кыргызстан» каждый голос важен

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что будет участвовать в выборах.

Он требует от властей обеспечить конституционное право каждого кыргызского гражданина, особенно находящихся за границей. «Тысячи мигрантов обращаются, заявляя, что не могут проголосовать на выборах. Мы не можем молчать. По этому поводу мы обращались в ЦИК и не смогли получить ответ. Теперь обратимся в российское правительство», — сказал он недавно. Есть причина, по которой упомянутый политик переживает за право мигрантов голосовать. Подавляющая часть сторонников Адахана Мадумарова – трудовые мигранты, трудящиеся в России. В 2015 году не хватило одного шага, чтобы «Бутун Кыргызстан» победил на выборах. На президентских выборах 2017 года кандидат Адахан Мадумаров занял 3-е место. Этот политик является одним из оппозиционеров, открыто критикующих власти. «Если не провести выборы прозрачно, то ситуация после выборов может обостриться», — предупреждает он.

Источник: газета «Супер-Инфо» №900 от 30.01.2020 / стр. 7