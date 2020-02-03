 Депутат Шайназаров подозревает, что кыргызстанцам ограничили въезд в США по вине местных НПО 

«Если Америке все время говорят, что в Кыргызстане все плохо, то конечно они насторожатся»
Информация о том, что Кыргызстан включен в список стран, для которых ограничена выдача иммиграционных и «Грин-карт» виз США, вызвало общественный резонанс.
Хотя американское посольство поспешило успокоить, что выдача виз для туристов и студентов будет осуществляться по-прежнему, кыргызстанцы остались недовольны. Многие уверены в том, что теперь попасть в США стало невозможно.
Депутаты Жогорку Кенеша в свою очередь тоже прокомментировали введенные ограничения.
Парламентарий Тынчтык Шайназаров полагает, что сложившаяся ситуация обусловлена несколькими причинами, в том числе и работой местных НПО.
- Были факты, когда совершались террористические акты лицами, имеющими паспорта КР, - напомнил депутат в беседе с Vesti.kg. - Но это единичные случаи. Они сыграли меньшую роль в данной ситуации. Причиной может быть то, что неправительственные организации, спонсируемые из США, дают им негативную информацию. Если Америке все время говорят, что в Кыргызстане все плохо, то конечно они насторожатся. По моему мнению, могло повлиять и то, что в 2016 году Кыргызстан инициировал и подписал денонсацию соглашения между правительствами КР и США.
Шайназаров добавил, что МИД Кыргызстана в данной ситуации должен принять решительные меры.
С коллегой согласился и другой парламентарий Бахадыр Сулейманов.
- Они ссылаются на биометрические паспорта, - сказал нардеп Vesti.kg. - Может быть, их действительно не устраивают технические параметры. Свое заявление они сделали в выходной. Надо ещё изучить, в связи с чем были введены эти ограничения. Думаю, мы поднимем этот вопрос на комитете. Сейчас МИДу надо поработать, ведь Кыргызстан - это благоприятная страна. У нас всегда были хорошие отношения с США. В Америке нет наших нелегалов, как мексиканцев. Они никогда об этом не заявляли официально. Конечно, каждая страна хочет обезопасить себя от нелегалов, террористов. Но вопрос надо решить.
Отметим, ограничения не относятся к лицам, которые находятся на территории США, или к тем, кто уже получил визу к 31 января 2020 года.
Источник: VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!