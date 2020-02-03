Депутат Шайназаров подозревает, что кыргызстанцам ограничили въезд в США по вине местных НПО

«Если Америке все время говорят, что в Кыргызстане все плохо, то конечно они насторожатся»

Информация о том, что Кыргызстан включен в список стран, для которых ограничена выдача иммиграционных и «Грин-карт» виз США, вызвало общественный резонанс.

Хотя американское посольство поспешило успокоить, что выдача виз для туристов и студентов будет осуществляться по-прежнему, кыргызстанцы остались недовольны. Многие уверены в том, что теперь попасть в США стало невозможно.

Депутаты Жогорку Кенеша в свою очередь тоже прокомментировали введенные ограничения.

Парламентарий Тынчтык Шайназаров полагает, что сложившаяся ситуация обусловлена несколькими причинами, в том числе и работой местных НПО.

- Были факты, когда совершались террористические акты лицами, имеющими паспорта КР, - напомнил депутат в беседе с Vesti.kg. - Но это единичные случаи. Они сыграли меньшую роль в данной ситуации. Причиной может быть то, что неправительственные организации, спонсируемые из США, дают им негативную информацию. Если Америке все время говорят, что в Кыргызстане все плохо, то конечно они насторожатся. По моему мнению, могло повлиять и то, что в 2016 году Кыргызстан инициировал и подписал денонсацию соглашения между правительствами КР и США.

Шайназаров добавил, что МИД Кыргызстана в данной ситуации должен принять решительные меры.

С коллегой согласился и другой парламентарий Бахадыр Сулейманов.

- Они ссылаются на биометрические паспорта, - сказал нардеп Vesti.kg. - Может быть, их действительно не устраивают технические параметры. Свое заявление они сделали в выходной. Надо ещё изучить, в связи с чем были введены эти ограничения. Думаю, мы поднимем этот вопрос на комитете. Сейчас МИДу надо поработать, ведь Кыргызстан - это благоприятная страна. У нас всегда были хорошие отношения с США. В Америке нет наших нелегалов, как мексиканцев. Они никогда об этом не заявляли официально. Конечно, каждая страна хочет обезопасить себя от нелегалов, террористов. Но вопрос надо решить.

Отметим, ограничения не относятся к лицам, которые находятся на территории США, или к тем, кто уже получил визу к 31 января 2020 года.



Источник: VESTI.KG