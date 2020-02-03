Генпрокуратура: Кыргызстан улучшил позиции по индексу восприятия коррупции

Среди стран СНГ, снизивших уровень коррупции, впереди идет Грузия.

Худшее положение у Узбекистана и Таджикистана

За последние годы Кыргызская Республика динамично улучшает свои позиции по индексу восприятия коррупции по версии международной организации «Transparency International».

Очередной доклад по итогам исследования коррупции в странах мира был опубликован 23 января 2020 года.

С 2017 года Кыргызстан по Индексу восприятия коррупции смог улучшить свои показатели на 9 пунктов, поднявшись со 135 места до 126 места из 180 стран, набрав 30 баллов.

Среди стран СНГ, снизивших уровень коррупции, впереди идет Грузия, которая занимает 44 место (56 баллов). Худшее положение у Узбекистана и Таджикистана, занимающих 153 место (25 баллов). На последнем – 165 месте находится Туркменистан (19 баллов).

В Центрально-азиатском регионе у Кыргызстана и Казахстана лучшие показатели, согласно этому индексу. В рейтинге Кыргызская Республика делит 126 место с 30 баллами с Украиной и Азербайджаном.

Напомним, что ранее по данным международных оценок Кыргызская Республика в 2010 году набрала 2 балла из 10 возможных и занимала 164-е место в мире из 178 стран и находилась в группе стран с высоким уровнем коррупции.

Международная организация Transparency International ежегодно публикует «Индекс восприятия коррупции» (ИВК) - свое главное исследование, в котором страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе, и основаны на данных 12 исследований, охватывающих экспертные оценки и мнение предпринимателей по всему миру.

Пресс-служба Генпрокуратуры