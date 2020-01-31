Генпрокурор рассмотрит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 27 работников прокуратуры

В Генеральной прокуратуре состоялась расширенная коллегия по итогам 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что по итогам прокурорского реагирования государству возмещено 1 млрд 79 млн 556 тысяч сомов в натуральном и денежном выражении.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов поручил «своевременно принимать меры по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, улучшать работу по рассмотрению обращений граждан, а также усилить эффективность работы по обеспечению основных прав и свобод граждан».

В надзорном органе также обсудили вопрос этической и дисциплинарной ответственности в случаях дискредитации чести и достоинства работника органов прокуратуры. Генпрокурору будет внесено предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности 27 отдельных руководителей и работников прокуратуры - за ослабление прокурорского надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов генерального прокурора.

azattyk.kg