Мухаммедкалый Абылгазиев: Повышается уровень доверия граждан к милиции

Вместе с тем премьер призвал тщательнее отбирать людей на службу в ОВД

В МВД 30-31 января состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 12 месяцев 2019 года.

На коллегии принимали участие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайный ситуаций аппарата правительства Азамат Араев, заместители министра, начальники главных управлений и служб центрального аппарата МВД, руководители региональных подразделений.

«2019 год был непростым годом в плане правопорядка. Вступили в силу, в рамках судебно-правовой реформы, несколько новых кодексов и законов, успешно реализован I этап проекта «Безопасный город», создано управление патрульной милиции. Более 87 % из всех преступлений, зарегистрированных в прошлом году по всей стране, отдано расследовать органам внутренних дел», - сказал Абылгазиев.

Глава правительства отметил, что несмотря на определенные недостатки в работе, в последнее время наблюдается тенденция определенного повышения уровня доверия граждан к милиции.

«По данным статистического комитета, по итогам второго полугодия индекс доверия к органам внутренних дел повысился с 13,5 до 23 баллов. Это хороший показатель. Безусловно, улучшения налицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать»», - сказал премьер.

При этом Мухаммедкалый Абылгазиев обратил внимание на необходимость более тщательного отбора лиц, желающих работать в милиции.

«Работа с личным персоналом должна вестись постоянно, так как некоторые сотрудники милиции преступают закон. В 2019 году зарегистрировано 63 преступления, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Из них 27 фактов коррупции, 22 факта превышения должностных полномочий, 2 факта мошенничества. Вы должны быть примером для наших граждан, а не попадать в списки нарушителей. Государство предпринимает усилия по обеспечению социальной защиты сотрудников милиции, повышению заработной платы и строительству жилья. Я знаю, что многие из вас стараются добросовестно и честно выполнять свои обязанности перед государством и обществом. Однако есть и те сотрудники, которые своим поведением подрывают доверие простых людей к милиции. Мы должны добиться того, чтобы таких фактов было как можно меньше, а от недобросовестных сотрудников необходимо избавляться», - заключил Абылгазиев.

Во время своего выступления Кашкар Джунушалиев отметил, что о недостатках нужно говорить открыто и искать пути их решения, а также привлекать к ответственности руководителей, которые показали наихудший результат.

«Руководители, которые не справляются со своими обязанностями, должны уйти, освободив места более профессиональным кадрам» - заявил глава МВД.

Министр дал задание усилить оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование резонансных преступлений прошлых лет, организовать соответствующие мероприятия по розыску и задержанию преступников, качественное и объективное расследование уголовных дел, усилить работу по борьбе с организованной преступностью и провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия по всем направлениям по борьбе с преступностью.

Джунушалиев указал на недостатки в деятельности руководителей ряда подразделений и подверг критике работу соответствующих служб по профилактике преступности, раскрытию преступлений, профилактике семейного насилия, указал на слабую организацию работы следствия и дознания, служб криминальной милиции, подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения.

Особо указаны недостатки в деятельности подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, подразделений по противодействию экстремизму и терроризму, дано задание принять меры по устранению отмеченных недостатков.

На коллегии МВД также отмечены недостатки в организации оперативно-служебной деятельности и подвергнута критике работа руководителей управления по делам о проступках, следственной службы, службы внутренних расследований, службы криминальной милиции, службы противодействию экстремизму и нелегальной милиции, службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, управления по обеспечению дорожной безопасности, службы общественной безопасности Центрального аппарата МВД, УВД Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Баткенской, ГУВД Чуйской области.

Дано указание уделять особое внимание вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Кроме того, обозначены недостатки в организации оперативно-служебной деятельности в Чуйском, Жайыльском, Тонском, Жети-Огузском районных отделах внутренних дел.

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