Журналист Али Токтакунов, выпустивший расследование по Матраимовым, планирует вернуться в Кыргызстан

Он заявил, что хоть сейчас готов ответить на вопросы депутатов

Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов готов ответить на вопросы членов временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

«Я готов сейчас связаться онлайн и ответить на вопросы, кроме того, в скором времени приеду в Кыргызстан и могу встретиться и ответить с глазу на глаз», - написал он.

Напомним, сейчас в Жогорку Кенеше проходит заседание депутатской комиссии по изучению дела Айэркена Саймаити.

В ходе встречи прозвучала идея по видеосвязи поговорить с корреспондентом «Азаттыка» Али Токтакуновым, который подготовил резонасное расследование по Матраимову.

VESTI.KG