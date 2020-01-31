Журналист Али Токтакунов, выпустивший расследование по Матраимовым, планирует вернуться в Кыргызстан

Он заявил, что хоть сейчас готов ответить на вопросы депутатов
Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов готов ответить на вопросы членов временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
«Я готов сейчас связаться онлайн и ответить на вопросы, кроме того, в скором времени приеду в Кыргызстан и могу встретиться и ответить с глазу на глаз», - написал он.
Напомним, сейчас в Жогорку Кенеше проходит заседание депутатской комиссии по изучению дела Айэркена Саймаити.
В ходе встречи прозвучала идея по видеосвязи поговорить с корреспондентом «Азаттыка» Али Токтакуновым, который подготовил резонасное расследование по Матраимову.
VESTI.KG
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